Isabelle REBIN BASSONG

Organisatrice de formation, j’ai une expérience de plusieurs années en interne ou en externe (consultante) dans divers secteurs d’activité : services, industrie automobile, hôpitaux, banque et finance.



J’ai eu l’occasion à travers différentes missions d’acquérir de solides compétences dans plusieurs domaines : études d’adéquation des moyens aux plans de charge, gestion de la qualité de service, pilotage de projet informatique, organisation administrative, refonte de processus...



Mes centres d'intérêts sont les voyages et les échanges interculturels, le basket, la musique et la lecture.



Je suis membre du club service Lions club Limoges doyen.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Conseil

knowledge management, documentation, qualité, Gest

Organisation

Qualité

Refonte de processus

Amélioration de process

Méthode agile

Scrum

AMOA SI