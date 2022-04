Isabelle REMY

● Gestion de projets éditoriaux du manuscrit au BAT : établissement et respect des plannings et des budgets, relecture critique des manuscrits, réécriture, correction, préparation de copies, suivi de maquette, vérification de traductions, rédaction d'argumentaires, quatrièmes de couvertures et fiches de lectures, recherche iconographique.

● Coordination éditoriale : relations auteurs, directeurs de collection, agents, graphistes, directeurs artistiques, correcteurs externes, photographes, fabricants, imprimeurs, représentants.

● Suivi éditorial de produits numériques (manuels numériques).

● Traduction espagnol/français.



Mes compétences :

Aisance redactionnelle

BAT

Chaîne graphique

Code typographique

Connaissance de la chaine graphique

Correction

Espagnol

Excellente orthographe

Français

Gestion de projets

Gestion de projets éditoriaux

Maîtrise du code typographique

Orthographe

Réécriture

Relecture

Traduction

Traduction espagnol

Traduction espagnol français