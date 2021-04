Isabelle VINCENT

Double compétence : Savoir-faire commercial auprès des Grands Comptes de la distribution et approche terrain opérationnelle auprès des réseaux de proximité (grossistes, détaillants).



Véritable développeuse commerciale, je bâtis et renforce des relations commerciales de manière pérenne, pour faire de l'entreprise, le premier et le meilleur des choix pour ses clients.



Mon expérience à différents postes m'ont permis également d'assurer des fonctions de management (hiérarchique ou fonctionnel), de déployer une approche marketing orientée Besoin Client, pour développer les ventes et de fédérer avec réussite une équipe autour du Besoin Client.



Autant de compétences que je développe aujourd'hui, dans le secteur des services, en tant que Chargée d'Affaires pour la branche ONET SECURITE - Solutions humaines, sur la région Sud-Ouest.



Pugnacité, esprit d'analyse, créativité, volonté d'apprendre sont mes principaux atouts professionnels.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Animation des ventes

Marketing opérationnel

Management d'équipe

Prospection commerciale

Responsable grands comptes

Commercial terrain

Conseil

Formation

Trade marketing