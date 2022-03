Jacky ROELLINGER

Après 10 années d'expérience en SSII dans l'Est de la France, où j'ai rapidement occupé diverses fonctions de direction de projets et de poste de chargés d'affaires, j'ai souhaité intégrer une entreprise afin d'inscrire mes actions sur le long terme. Ma mission initiale au siège du Groupe Panalpina à Bâle / Suisse a débouché sur la proposition d'un poste de "Head of IT " à Roissy pour la France (18 sites initialement, consolidés à 13) ; challenge que j'ai relevé durant 26 années.



En ma qualité de DSI France, mon périmètre porte sur :

1 - L’infrastructure

* Consolidation de l’architecture du SI : mise en place des télécoms et regroupement des serveurs sur un site unique

* Déploiement de la micro-informatique et généralisation du poste de travail PC à l’ensemble des collaborateurs

* Transformation du poste de travail en « Thin Client »

* Virtualisation des serveurs sous Citrix

2 –Les applications

* Mise en place SAP : FI, CO, AM

* Introduction de la CRM

* Développement et maintenance applicative des progiciels dédiés aux Transport et à la Logistique (destinés aux utilisateurs internes)

* Mise en place de solutions T&T (Track and Trace) et de paramétrages spécifiques destinés aux Clients et Partenaires

* Transformation des applications inhouse en mode Cloud

3 - Télécoms

* rattachement des sites initialement en Frame Relay, puis en MPLS

* Déploiement de postes nomades complétés par flotte de mobiles (BlackBerry)

* Téléphonie sur IP



En ma qualité de patron de service, j'ai toujours veillé à la qualité du retour sur investissement et l’optimisation des dépenses, notamment les achats en me positionnant clairement en tant que « decision maker ».

En ma qualité de cadre supérieur, j'interviens principalement auprès de la Direction Générale France mais également pour la DSI du Groupe, respectivement du Centre de Compétences Europe. Force de propositions, je participe aux échanges au niveau des "best practices" dans la mise en œuvre de la politique IT du Groupe.

Enfin, en ma qualité de Manager, j'ai coordonné des équipes de 10 à 20 collaborateurs, du technicien à l’Ingénieur. Fort d'un leadership apprécié de tous les professionnels, j'ai également su instiller un esprit de service à mes équipes en les faisant travailler en mode projet et en apportant les axes d’amélioration continue contribuant à l’obtention des certifications.



Ma passion pour relever de nouveaux challenges est demeurée intacte tout en ayant prioritairement en ligne de mire le passage de relai à la génération montante.



Mes compétences :

Conseil IT

Datacenter

MOA

Télécommunications

UNIX

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft Office

Citrix Winframe

Audit

Gestion budgétaire

Management

MOE

ITIL Foundation V3

Téléphonie sur IP