Jamel REJEB

Après avoir effectué l’essentiel de ma carrière au sein d'une multinationale, j'ai souhaité sortir de ma zone de confort en créant ma propre entreprise en 2013 et compléter mon expérience par un exécutive MBA.

J'accompagne également de nombreux entrepreneurs à modéliser leur business model ainsi que la rédaction de leur business plan.

J’ai le goût de relever des paris insensés, en phase de croissance (accélération des projets industriels) comme en période de crise (restructuration de branches déficitaires).

Mon engagement et ma volonté ont toujours su gagner la confiance de mes équipes.

J’ai donc acquis une forte expérience dans l’analyse et la gestion des projets industriels difficiles.



La seule chose qui nous freine vraiment c’est notre appréhension de quitter notre zone de confort. Hors j'ai appris à en sortir et cela ne m'effraye pas.



Mes compétences :

Leadership

Team building

Coaching

Analyse stratégique

Management

Six Sigma

Gestion projet