James AKUE

20 années dexpérience confirmée en Industrie Agroalimentaire et cosmétique, dont 7 ans en Management.

Expertise et connaissances techniques mises au service du pilotage dactivité.

Management de la maintenance et déquipes de production.

Garant de la planification de la production, du conditionnement et des achats.

Bonnes connaissances dans la gestion de process complexes et de systèmes qualité.

Fédérateur, sérieux, persévérant, force de propositions, perfectionniste, bon relationnel.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Production

Management du changement

Gestion de la qualité

Amélioration de process

Management

HACCP

Amélioration continue

Formation et développement

Lean Manufacturing

Assembly Lines

Management maintenance 1er niveau

Audit qualité

Supervision d'une unité de production

Project Management

Risk Analysis

Visual Basic for Applications

Force de proposition

Analyser écouter réfléchir agir

Adaptabilité

Rigueur

Coordination de projets

Maintenance industrielle

Animation d'équipe

Gestion du risque