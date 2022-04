James PUGLISI

Apres 12 ans au sein du departement vente et evenementiel pour groupe Philip Morris et une formation continue notamment dans le domaine linguistique ( anglais; espagnol; portugais; italien ), accrue par une parfaite connaissance de l amerique latine ( 10 ans ).et après une avoir pris la responsabilité de la region Sud Est pour la societe Baron Philippe de Rothschild

Je suis actuellement en charge de la region pour les champagnes Jacquart , afin de developper cette marque et son implantation sur les sites strategiques de la regions (de Monaco à St Tropez)







Mes compétences :

Informatique

Formateur

Management

Oenologie