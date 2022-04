Jamie DELANNE

J'ai un master 1 en sciences de Gestion et Droit des Affaires Internationales, j'ai déjà plusieurs​ expériences dans le recrutement, dans le domaine de l'administration du personnel, dans la gestion des planning, j'ai donc décidé de suivre une formation en Mastère 1 et 2 spécialisé en management des ressources humaines à l'Ecole Supérieure de Management en Alternance à Marne la Vallée pour compléter mes connaissances dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une convention de stage alterné ou d'un contrat de professionnalisation. Je suis de nature rigoureuse et organisée.



Mes compétences :

Recrutement

Respecter les règles d'hygiène et de sécurité

Maîtrise des outils informatiques

Connaissance en comptabilité et gestion

Planning du personnel, saisir des données relative

Réaliser des études concernant le personnel

Management d'équipe

Gestion de projet

Réalisation des tableaux de bord de l'entreprise