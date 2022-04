Jamil Seghaier

Diplômé, Master 2 Méthodes Quantitatives pour l’Expertise et la Décision Économique à l'université Lyon 2. Cette formation me permet d’observer, d’analyser et de dégager les faits stylisés par la quantification de l’information économique afin de produire les données nécessaires aptes à aider les décideurs. Au cours de ce Master j’ai pu étudier, le Datamining, l’économétrie, les statistiques et le traitement de données ainsi que le pilotage des flux industriels et commerciaux (Gestion de flux physiques et informatiques).

je maitrise le pack office (Word, Excel, Access, Outlook ..), et des logiciels statistiques Stata, Spss,R, Tanagra, Sepina, et SAS.



Mon parcours universitaire a été renforcé par des stages et des expériences professionnelles dans le secteur commercial et administratif.

Au cours de ceux-ci, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances, tout en apprenant à m’adapter en entreprise, et m’intégrer aisément au sein des équipes de travail. ce pendant j'ai occupé le poste d'attaché commercial à la société ElAMRA( Tunisie), Chargé d'études Statistiques à la Chambre de Commerce et d'industrie de Lyon, et aussi Magasinier à Oxylane (Décathlon). Souvent, ma motivation et mon adaptabilité m'ont toujours permis de mener à bien les missions dont j'avais la charge dans mes différentes pratiques professionnelles.



Mes compétences :

Statistiques

Logistique

Études Quantitatives

Gestion de production

Data mining