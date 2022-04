Jamila DJAMISA

Objectif de carrière : Manager d’équipe



Bonne élocution verbale et écrite, Aisance relationnelle, Sens de l’écoute et du contact, Résistance au stress et goût pour les challenges



Actuellement je suis à la recherche d'un poste. J'ai obtenue mon titre professionnel de niveau III Superviseur de la Relation Client à Distance.



COMPETENCES MANAGERIALES développées en formation et lors de mon stage :



*Organiser l’activité de l’équipe de conseillers clientèle

* Préparer et mettre en place une nouvelle campagne

* Assurer le management de proximité de l’équipe

* Professionnaliser et faire monter en compétences l’équipe



Je suis motivée, disponible de suite et j'ai réellement envie de réussir ma carrière professionnelle.



J'ai une soif de réussite immense alors contacter moi....





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

odigo