Jan Oliver KOCH

IT Manager Ford France & Benelux, je suis actuellement en charge de l'informatique de plusieurs sites en France, en Belgique et aux Pays Bas, représentant environ 500 utilisateurs. D'origine allemande, j'ai passé 25 ans en France travaillant dans des envrionnements professionnels internationaux. Mon passé de Senior Consultant en Project Management et de Directeur Informatique me donnent un important bagage d'expériences aussi bien dans le domaine des projets que dans l'opérationnel - indispensables pour manager les adaptations rapides de l'IT nécessaires aux exigences d'efficacité et de flexibilité du business aujourd'hui.



Avec un doctorat en Biologie et des Post-Docs en Biologie Moléculaire dans le domaine de la recherche fondamentale sur l'hépatite C, j'apporte 10 ans d'expérience d'approches et de méthodes scientifiques au sein des projets et des initiatives que je dirige.



Domaines d'expertise : Automobile, Management IT d'une PME au sein d'un groupe Mondial, Management équipes internationales, Recherche scientifique, Biologie Moléculaire, Virologie, trilingue (DE, FR, EN).