Jana Bianca GROSJEAN

Intégrer une équipe enthousiaste correspond à mes aspirations et à ma personnalité se révélant: en un esprit méthodique, un esprit de l'initiative dans la proposition de solutions adaptées, la rigueur, le sens de la hiérarchie et le contact facile.



Chef de projet Airbus (décembre 2011) : "...It was my best decision in the last time to get you as support on cable length issue. Your data analysis was excellent and the proposed mitigation the right one.

I was very excite of your kind of working to try to find new solution or to go new ways. If I have the chance in the future to work with you together again, be sure I will do it!..."



Le Directeur Qualité Alstom-Tarbes (octobre 2009) : "...Jana a un esprit méthodique, accompagné d’un esprit analytique et rigoureux, permettant, au final, de proposer des recommandations pragmatiques. Elle est autonome et très coopérative.

Elle a su en peu de temps s'intégrer aux équipes et sa montée en puissance a été progressive tout au long de son activité...."



Je possède un gout prononce pour des enquêtes techniques (mécanique, électrique, dimensionnel, fonctionnel, matières...) et procédurales avec le but de détecter les root-causes de la non-conformité et de préconiser les mesures correctives adaptées et robustes.



Allemand (langue maternelle), Français (bilingue), Anglais (lu écrit parlé), Russe (scolaire)

Très bonne culture informatique : SAP, Word, Excel, Power Point



Mes compétences :

Communication

Négociation

Amélioration continue

Gestion documentaire

Audit

Aéronautique

SAP

Qualité

ISO 9001

Assurance Qualité

AMDEC

Suivi de projet

ISO 14 000

suivie non- conformités

ISO 22 000

Microsoft office

ISO 9100