Jean Christophe CHANUT

DIRECTION DE PRODUCTION ◦ DIRECTION INDUSTRIEL ◦ DIRECTEUR DE SITE



Manager confirmé, spécialiste de l’optimisation des sites de production ◦ Plus de 15 années d’expérience en pilotage de sites : élaboration et mise en œuvre de stratégie, restructuration et réorganisation, refonte et amélioration des processus, modernisation de l’outil de production, externalisation, contrôle qualité, pilotage humain et financier, reporting et contrôle budgétaire ◦ Polyvalent, autonome et adaptable, doté d’une aisance relationnelle, je désire capitaliser sur mon sens de l’organisation et de la négociation, ma maîtrise des démarches qualité, mes aptitudes managériales et ma vision globale des enjeux de l’entreprise pour prendre la direction industrielle d’une structure à taille humaine, en restant basé dans l’Est .





Mes compétences :

Strategie industrielle

Développement produit

Production Manager

Lean Manufacturing

Qualité