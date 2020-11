Jean-Christophe DUTHOU

De formation ingénieur Télécoms, sorti de l’école au moment où naissaient Internet, la TV numérique et le téléphone mobile, j’ai construit l’essentiel de ma carrière autour de cet intérêt à concevoir et démocratiser les nouveaux usages high-tech.



► Plus de 5 millions de personnes utilisent plusieurs heures par jour les produits et services conçus par mes précédentes équipes.



Mon parcours est un mélange de missions techniques (10 ans chez General Cable, TPS), puis marketing/produit (10 ans chez TPS Interactif, Bouygues Telecom) et enfin business/commerciales (TPS Interactif, Vodafone et maintenant Oodrive).



"Comprendre ce que veulent les clients, comprendre ce que savent faire les ingénieurs"



Ma culture professionnelle, acquise au sein de l’industrie Media/Télécoms/High Tech, m’a ainsi permis de développer des compétences Digitales pointues autour des métiers de développement, marketing et commercialisation des produits et services.

En complément, j’ai aussi pu exercer à diverses reprises des fonctions à responsabilités comme la gestion d’une business unit de taille moyenne (gestion du P&L, management, business development, stratégie).



Mon domaine de prédilection : partir de zéro (Bouygues Telecom, Vodafone) ou d’une activité en devenir (TPS Interactif, Oodrive) pour la structurer, la développer et créer de la valeur à moyen/long terme.



Aller plus loin professionnellement signifie pour moi développer ce savoir-faire B2C/B2B2C en Innovation Produit et Services numériques (Marketing | Digital | Technique | Business)

Ceci en accompagnant, par exemple, la révolution des objets connectés/IoT/M2M ou en apportant, ma connaissance à un secteur industriel en prise avec la transformation digitale de ses services (ex : transports, énergie, hôtellerie, agriculture…).



Mes compétences :

Vod

Product development

Services Numériques

Services Mobiles

Marketing des services

Television Interactive

IPTV

Business development

Management

Television Numérique