Jean-Claude MONNET

Pédologue de formation, je me suis spécialisé en botanique descriptive et dans les relations sous-sol, sol et plante déterminant la qualité des prairies. Je propose mon expérience et mes compétences dans la cartographie et la gestion des ressources en sol appliquées en agri-environnement et développement durable.



Mes compétences :

Adaptabilité aux contraintes

Vulgarisation scientifique

Traitements statistiques multidimensionnels

Qualité des prairies

Déterminisme édaphique des écosystèmes forestiers

Expérience terrain (25 ans)

Transmission des connaissances adaptée au public

Description morphologique sol

Caractérisation fonctionnelle sol

Gestion des ressources sols

Analyses physico-chimiques sol

Analyse de données géographiques