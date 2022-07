Jean FLEURY

20 ans d'expérience dans divers services informatique (de proximité ou itinérant). Technicien Microsoft certifié Office. J'ai obtenu mon diplôme de Technicien Supérieur en maintenance et support informatique au C.E.S.I. en 2005 après un apprentissage en entreprise de 2 ans. Cet apprentissage a été très formateur puisque j'ai été propulsé dans l'univers de l'entreprise avec la responsabilité d'un parc informatique en tant que seule personne qualifiée à ce niveau.

J'ai accumulé diverses expériences qui font de moi un tech. sup. polyvalent avec comme particularité une bonne maîtrise de la langue anglaise (score honorable de 820/990 au TOEIC).

Lors de mes dernières fonctions, j'ai été amené à occuper des postes où l'administratif prenait une grande part (gestion de contrats, commandes fournisseurs, relationnel, etc...).

L'intitulé exact de mon poste serait donc plus "correspondant informatique" que technicien à part entière.



J'ai dernièrement mis à jour mon portail web que je vous invite à visiter :

http://www.fleury.tech