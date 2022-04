Jonathan DEHARBE

Suite à mes études au MBA ESG en Management dans le secteur de l'Hôtellerie et du Tourisme, je suis actuellement en poste au sein du département Revenue Management France du groupe AccorHotels.



J'ai de bonnes aptitudes en matière de revenue management, pricing, gestion, communication et marketing ainsi que la maîtrise des différents outils liés à la gestion d'entreprise.



Mes différentes expériences de travail m’ont permis de développer mes habiletés à travailler en groupe et à gérer mon temps efficacement.



Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement.



Mes compétences :

Gestion

Management

Développement commercial

Administration des ventes

Techniques de vente

Amadeus

Microsoft Office