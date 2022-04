Jean-Francois CAPOZZI

Avec près de 30 ans d’expérience professionnelle dans le secteur informatique, j’ai œuvré ces 15 dernières années dans les métiers des Services et du Conseil.



Dernièrement comme Directeur de Projet où j’ai contribué à la définition, l’organisation, la structuration et la mise en œuvre d’un Centre de Services (18 mois) au sein d’un groupe français du secteur bancaire/assurance dans le cadre de son programme pluriannuel de restructuration de son SI. Je suis plus particulièrement intervenu sur :

• La prise en compte du besoin et de sa formalisation

• La définition du modèle organisationnel du Centre de Services en intégrant les objectifs de la Direction, les contraintes du programme, la base du référentiel ITIL (ITSM,..)

• La structuration du Service et de l’activité (Processus, Expertises Ressources, Outils, Partenaires, …)

• La mise en place du Service et de l’activité en tenant compte des délais, des disponibilités des ressources, des nouveaux outils,…



Récemment en tant que Consultant en Système d’Information où je suis intervenu sur des projets :

• De création d'Entreprise dans les secteur du Prêt à Porter.

• D’intégration d’une Solution « e-achat » en mode SaaS au sein de l’offre de Service d’une SSII

• De restructuration complète du Système d’Information d’une PME dans le secteur du Bâtiment

• De structuration d’un ERP/CRM au sein d’une Entreprise du secteur Pharmaceutique



Mais aussi au sein d’un grand groupe informatique international où j’ai contribué, sur un périmètre Européen :

• à la structuration, la transformation et la mise en place de projets stratégiques d’infogérances au niveau international

• au développement de services d’infogérance dans une démarche ITIL, ITSM, …

• à l’identification et l’implémentation de stratégies d’externalisation et d'Offshoring

• à la définition et mise en place de solutions clients dans des modèles mixtes centralisés, délocalisés ou non

• à la gestion et coordination de services délivrés en interne et par des partenaires stratégiques



J’ai aussi pris la direction de la branche française d’une société de services spécialisée en Centre d’Appels, positionnée dans le service client (BtoB) de support informatique et dans les activités de Télémarketing / Télévente.



En m’appuyant sur un DESS en Administration des Entreprises, plus récemment sur une formation de Consultant en Amélioration de la Performance (méthodologies Lean Management, Lean Services), et sur mes différentes expériences, j'ai développé des expertises en stratégies d’Entreprises, en conseil, en coordination de projets stratégiques dans un contexte international, en développement business et de la relation clients, en gestion des opérations, et en accompagnement d’Entreprises dans l’évolution de leur Système d’Information



Ces différents environnements internationaux m’ont aussi permis de pratiquer régulièrement l’Anglais et l’Italien.



Mon implication direct dans des projets internationaux ces dernières années m’ont permis de conforter mes compétences et prédispositions à la gestion de projets stratégiques complexes et la contractualisation avec des Fournisseurs/Partenaires.



Mon fort engagement personnel, mon pragmatisme, ma rigueur, mon très bon relationnel sont des atouts importants pour réussir dans les missions ou postes que vous pourriez me confier, mais ma culture du résultat, mon autonomie, mon approche du management «participatif» sont des éléments complémentaires qui facilitent le succès des projets, le développement de l’activité, et par conséquent la satisfaction des Clients.



Mes dispositions pédagogique pour former les personnes sont aussi des atouts pour perenniser les démarches d'amélioration de performance au sein de votre organisation et le transfert de compétences.



Dans le cadre d'un contrat d'infogérance pour un grand compte de la région Grenobloise, aujourd'hui j'interviens comme Service Delivery Manager pour un grand groupe informatique



Mes compétences :

LEAN

Conseil

ITIL

Externalisation

Infogérance

MOE

MOA

Offshoring

Système d'information

Gestion des services informatiques