Jean-Francois CARPENTIER

Profil international "general management",achats et supply chain, 10 ans chez DOW Chemicals dont 3ans en France gestion des achats ,3 ans en Allemagne logistique ,4 ans en Grande Bretagne planning ordonancement lancement , 4 ans Assidoman groupe Suedois ; mise en place de la supply chain Suede France implementation de SAP R3 sur les 3 sites Francais.10 ans chez Alstom secteur ferroviaire puis electricité Areva /Alstom mise en place des achats en Chine pour le metro de Shangai, puis deploiement du "key commodity management" au niveau mondial pour Areva T&D avec projets Chine , Inde, Turquie. Actions lean manufacturing et developpement de fournisseurs .

Responsabilité montant achats 1.2 milliards euros

Depuis 5 ans Directeur general Areva T&D puis Schneider Energy Belgium : gestions des ventes et de la production responsable du P&L Belgique .langues; anglais,espagnol,allemand



Mes compétences :

Achat

Achats

Achats industriels

Chimie

Chine

Electricité

International

Manager

Nucléaire

Pharmacie

Production

SAP

Sourcing

Sourcing Chine

Supply chain