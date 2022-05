Philippe DEMANGEOT

Conceptions d’organisations, de politique et de processus achats en intégrant des enjeux business sous un angle Métier, Achats et Finance.

Elaboration de feuilles de route pluriannuelle Direction des achats et de plans de transformation.

Pilotage de plan d’actions de réduction des coûts des achats indirects à un niveau international

Recrutements et managements multiculturels

Expertise Achats de Production: matières premières, packaging, Capex

Expertise Achats de Hors-Production : Facility Management, IS/IT, MRO, BPO, prestations intellectuelles,...).

Externalisation des achats

Expertise du flux Purchase to Pay (achats, approvisionnements et comptabilité fournisseurs), de l'e-procurement et des ERP (SAP) : business case, conceptions et déploiements à l’international



Mes compétences :

strategies et organisations achats

achats hors productions

processus et systemes d'information achats

Sourcing

Achats

Négociation contrats

Procurement

Agroalimentaire

Packaging