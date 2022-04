Après avoir été cadre dans l'industrie des parfums cosmétique, puis créateur d'une première société en région parisienne dans la transformation du papier, j'ai créé une deuxième société en région toulousaine.



J'ai gèré cette société commerciale grossiste et deux sites internet marchands autour des produits bio/naturels et de produits culturels du monde de 2003 à 2016.



Après avoir été professeur à l'IUT d'emballage de Castres et professeur d'économie en lycée pro, je suis professeur de technologie en collège depuis 2015.



Jean-François COLOMBEL



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client

Entreprenariat

SEO

Internet

Management

Marketing

Développement des compétences

Formateur

Audit

Gestion de l'innovation

Innovation

Conseil

Conseil en organisation

R&D

Enseignant

Développement packaging

Cosmétique

Conditionnement

Emballage

Luxe

Packaging

Développement commercial

Conception pédagogique

Formation

Achats internationaux

Community management

Conception de produit innovant