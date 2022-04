Jean-François DEWAS

Etre le lien entre les maîtrises d’ouvrage, les acteurs terrain, le marketing et le système d’information, voilà la raison de mon travail. Savoir s’adapter à tous les interlocuteurs pour permettre de mener à bien les projets d’envergure et complexes, c’est un défi quotidien excitant et motivant.



Ayant pu assurer la coordination fonctionnelle côté Wanadoo pour le projet « Wanadoo devient Orange », être en mesure de réaliser la coordination fonctionnelle d’une des offres les plus complètes, les plus complexes et les plus novatrices côté OBS, piloter les études d’un palier d’évolution gigantesque pour Orange, c’est forcément une suite logique permettant d’acquérir de solides compétences tant en architecture du système d’information qu’en relations humaines.



C’est grandiose de voir que les actions prises au quotidien font progresser Orange, améliorent son image de marque et permettent de générer plus de CA en attirant plus de clients tout en leur proposant des solutions novatrices.



Mes compétences :

Architecture SI

Autonomie

Relationnel