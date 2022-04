Jean-François DURAND

J'ai 35 ans d'expérience professionnelle dont 20 ans en pilotage de projet SI de forte envergure, dans divers secteurs d'activité ou j’ai encadré jusqu’à 30 personnes.



Aujourd'hui, je souhaite relever un nouveau challenge professionnel en y apportant mes compétences, mes aptitudes managériales et mes connaissances. Adaptation - Performance - Accompagnement du changement – Conduite de projets – Gestion de la Relation Client - Pratiques ITIL et CMMI - Maîtrise des environnements - Satisfaction du client - sont des atouts qui font de moi un collaborateur impliqué et soucieux de réussir pour répondre à ses engagements.



Je suis motivé pour un poste qui offre de réelles perspectives d’évolution au sein d’un Groupe dans un environnement innovant et de haute technicité avec l'encadrement d'une équipe.



Je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez bien apporter à ma candidature et je suis à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous.



Mes compétences :

Méthodologies d'Etude : UML, OMT, AMS, MERISE,

Gestion de projets

Méthodes : CMMI, ISO 9000, ITIL,

Conduite de projets

Encadrement d'équipe

JAVAJEE,Xml,C#,C++,C,ProC,PL/SQL,SQLplus,FormsV3/V

gestion des charges/coûts/délais

APACHE, JBOSS, TOMCAT, IIS

MSOffice, MSProject, AMC* Designor, PMW, PSN6