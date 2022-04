Jean-François FOURRE

Consultant chez Apside Technologies en tant qu'ingénieur d'études, je suis spécialisé dans le développement de logiciels embarqués.



Mes différentes missions au sein de groupes industriels tels que SAFRAN et THALES m'ont permis de participer à la conception de logiciels tout au long du cycle en V.

Depuis l'analyse du besoin client jusqu'à la livraison du logiciel, en passant par la rédaction des spécifications, le codage et l'intégration, j'ai été confronté à tous les aspects du développement logiciel.

En intervenant sur des systèmes complexes et des environnements fortement contraints, j'ai appris à respecter les normes et les process.

Mes missions étant toujours différentes, j'ai acquis des capacités d'adaptation, d'organisation et de communication avec des équipes pluridisciplinaires et cela m'a donné l'occasion de découvrir des façons différentes de travailler, d'utiliser de multiples outils et de comparer les forces et les faiblesses de toutes ces méthodes.



Mes compétences :

Ada

Aéronautique

AFDX

ASM

Clearcase

ClearQuest

CMMI

Défense

DO-178B

DO178B

DOORS

JAVA

NIOS

RTRT

Synergy

UML

VxWorks

C