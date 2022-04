Jean-Francois GINER

"Les hommes jugent les phares à leur clarté" (Louis Aragon - extrait)





FAARH – FORMER ET AGIR EN APPUI DES RESSOURCES HUMAINES

CONSEIL et FORMATION, spécialisé sur le Handicap et la Diversité



depuis janv 2012 - Négocier et animer des formations auprès d’entreprises privées et d’établissements publics

Réaliser des études RH-Handicap, auprès d'entreprises privées

(AIRBUS, ERDF, entités du groupe SAFRAN, TOTAL, SEPPIC (groupe AIR LIQUIDE), EDF Energies Nouvelles, SNCF, AIR FRANCE, DHL, ATHOS-ASSYSTEM, SOGETI, MERLANE, FORMAT Différence, CNFPT, Mairies, RADISSON BLU …)





HandiPRO31 - CAP EMPLOI Haute Garonne



2008 - 2011 - Responsable du service EMPLOI - ENTREPRISES

Manager une équipe de 12 "conseillers-commerciaux".

Accompagner des personnes en situation de handicap, dans le cadre de la loi de février 2005, sur l'obligation d'emploi des entreprises.

Conseiller les employeurs, face à leur "Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés"

Recruter et Placer des personnes en situation de handicap.

Réalisation annuelle depuis 2008 : 900 entreprises "clientes" - 1200 contrats signés





SODEXHO Etablissemts Médicaux Sociaux (Personnes Agées)



2007 - Responsable Régional Midi Pyrénées

Management de 60personnes, sur la restauration et l'hôtellerie de Maisons de retraite.

- Promouvoir l'Offre Facilities Management Sodexho auprès des maisons de retraite qui sont dans mon portefeuille client

- Management des équipes de restauration et d'hôtellerie

- Gestion administrative et financière des Exploitations, comme centres de profit indépendants





ADIA Travail Temporaire et Placement



juil 03-fév 07 - DIRECTEUR REGIONAL ADJOINT – Toulouse (31)

Management, animation, formation et gestion de 14 agences, 55 collaborateurs, en Midi Pyrénées :

- Promouvoir l’Offre commerciale ADIA auprès des clients, accompagnement commercial,

- Tisser un réseau de partenaires : organismes de formation, écoles et universités, associations,

- Accompagner les Directeurs d’Agence dans le pilotage et la gestion de leur centre de profit,

- Former et guider les collaborateurs, en matière de recrutement et de fidélisation des intérimaires.



jan 01-juin 03 - RESPONSABLE DE L’AUDIT INTERNE – Lyon (69)

Création et direction du service Audit Interne suite aux fusions et aux ouvertures de nouvelles entités :

- Animer une équipe de 16 auditeurs, basés en région,

- Concevoir les campagnes d’audits des agences ADIA sur les risques juridiques, Urssaf, rentabilité …

- Conduire des audits d’organisation des structures de l’entreprise et proposer des recommandations



nov 98-déc 00 - CHEF DE PROJETS INFORMATIQUES – Villeurbanne (69)

ERP PeopleSoft Finance-Comptabilité : mise en place sur le groupe Adecco, travail en équipe, en anglais.

Chef de projets de déploiements informatiques internes : bureautique, intranet et logiciel de recrutement.



jan 96-oct 98 - CONTROLEUR DE GESTION – siège à Villeurbanne (69)

Procédures budgétaires, reporting mensuel, maîtrise des frais, consolidation des Comptes d’Exploitation



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Handicap

Manageur

Vendre

Ressources humaines

Développement commercial

Vente

Communication

Négociation

Gestion de projet

Management