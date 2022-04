Jean-François GOMEZ

Auteur et formateur (organisé en autoentreprise sous le nom de CSF Conseil Formation Supervision pour certaines de mes activités)

Mes activités se répartissent entre la vie de plusieurs revues:

Cultures & Sociétés (Présence au comité de rédaction décisionnel et tenue régulière de la rubrique "Lu et vu" soit "recensions d'ouvrages", d'expositions et de spectacles.

VST (vie sociale et traitement) la plus ancienne revue de travail social et de travail infirmier en France, gérée par les CEMEA.(Comité de rédaction et rédaction de plusieurs dossiers: "les récits de soi", "diriger", "résistances", etc...

Mon propre travail de recherche au niveau des questions de psychothérapie institutionnelle (dernier livre paru: Le Labyrinthe éducatif, PUG, 2015)des récits de vie et de leur utilisation dans le travail social.

Mon travail de formateur auprès essentiellement de l’organisme national Trans'Formation (5 à 7 stages dans l'année).

Des conférences pour colloques et établissements.

Un travail de superviseur à mon domicile ou dans des établissements qui me sollicitent.





Mes compétences :

Analyse des Institutions

Supervision de personnel éducatif et social

Supervision et analyse des pratiques de directeur

Problématiques de travail d'équipe

Interventions sur établissements