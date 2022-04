Jean-François GRONGNET

J'ai enseigné pendant 40 ans diverses disciplines à Agrocampus Ouest: la nutrition animale et humaine, la socio-anthropologie de l'alimentation et, depuis 20 ans, les stratégies de développement agricole et industriel dans les pays du Sud ainsi que les freins au développement.

J'ai effectué des recherches dans les mêmes champs disciplinaires, majoritairement dans le cadre de ma position de chercheur associé à l'INRA.

En conséquence, je pense pouvoir me prévaloir aujourd'hui, d'une compétence, encore une fois dans ces mêmes domaines, mais mes axes de réflexion actuels me font cependant, délaisser quelque peu la nutrition dans ses attendus les plus physiologiques.



Mes compétences :

Nutrition

Économie

Agroalimentaire