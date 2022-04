Jean-François LAFFONT

En charge du développement des ventes auprès de nos grands comptes majeurs, j'ai à cœur de promouvoir le bien-être au travail, leitmotiv de Buronomic.



Fabricant de bureaux basé à Honfleur, Buronomic innove sans cesse pour apporter de nouvelles configurations fonctionnelles d'aménagement des espaces de travail, et avec des partenaires spécialisés, nous proposons des solutions et produits pour améliorer l'acoustique des bâtiments, pour assainir la qualité de l'air et fournir des réponses techniques d'éclairage ; le tout en favorisant le design et la modernité des équipements proposés.



Mes compétences :

Marketing