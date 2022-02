Jean-François LUJAN

Depuis plus de 20 ans, je travail en affaires Réglementaires - qualité et le contrôle avec des postes différents à chaque fois et des métiers divers.

Responsable des dossiers de marquage CE, auditeur interne. Gestion et maintenance du SMQ.

Validation des essais et protocoles du marquage CE. Responsable Vigilance. Responsable des audits avec les O.N. pour le CE, TCP, Canada et FDA.

Compétences en ISO 9001 , 13485 directive 93/42/CE , CMDAS, et plus

Chez PSA Technicien Qualité, suivi des mises en route des PRS1 sur ligne d'Aulnay et Rennes.

Chez Courtine Industrie responsable Contrôle et Qualité pour le compte de la Scnema - Dassault - Hispano Suiza avec la Certification Qualifas A.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISO 13485

Apple Mac

Audit qualité

Dossier Marquage CE sur DM

Meddev 2.7.1 rev4

Affaires réglementaires

Dir 93/42/CE

ISO 14971