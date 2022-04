Jean-François MERCIER

Véritable professionnel de l’hôtellerie, au travers de mes expériences, je suis devenu un spécialiste de la vente, orienté yield et relation client. J’ai démontré un très bon sens de l’analyse, de la négociation, de la persuasion et une capacité à conduire des actions et des opérations commerciales.



J'ai acquis des compétences réelles en



Management :

Synergie d’équipes, recrutement, stabilisation de l’équipe des ventes, évaluation, formation et suivi.



Marketing et Ventes :

Négociations commerciales de haut niveau, segmentation du marché par typologie de clientèle et définition de la politique tarifaire, développement de clientèle et veille concurrentielle.



Stratégie, élaboration plan d'actions et Yield :

Définition de la stratégie commerciale sur l'ensemble des marchés, définition des plans marketings opérationnels et les axes de communication, mise en place et développement des techniques de revenue management.



Gestion :

Elaboration du business plan, gestion du budget marketing et ventes, établissement des prévionnels



Communication:

Plans média et plans de communication, voyages de presse, voyages d'études, relations publiques



Mes compétences :

Hôtellerie

Vente