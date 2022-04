Jean-François MICHON

J'ai cessé mon activité salariée et souhaite continuer, sous statut de Consultant Free Lance, à participer à la réformer des organisations de travail autour de la mise en application d'une approche éthique structurée.

Formation, accompagnement, animation de groupes de réflexion et d'analyse de la pratique seraient les outils que je souhaite continuer à perfectionner.

Psychologue, Consultant pendant de nombreuses années dans différentes sociétés, j'ai donné des conférences et des cours sur l'organisation du travail, l'innovation....

Sur l'Innovation et ses conditions de mise en place, j'ai élaboré une formation de 4h et une pratique de suivi de la mise en place de la PME à la Grande Entreprise.



Mes compétences :

Conseil RH

Conseil en organisation

Assurance

Management

Finance