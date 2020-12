Après avoir travaillé comme responsable d'études marketing chez France Telecom, j'ai réorienté mes activités vers la recherche et l'enseignement supérieur dans le domaine du marketing. Mes travaux sont consacrés à l'étude du comportement du consommateur et plus spécialement à sa fidélité. La thèse que j'ai soutenue en 2004 a porté sur le contrôle du comportement de fidélité. J'ai mis en ligne quelques travaux sur un site (pas toujours tenu à jour par manque de temps). Professeur chercheur à l'INSEEC de 2008 à 2015, j'ai quitté ce groupe pour poursuivre mes activités de recherche en tant qu'indépendant.



http://jean.frisou.free.fr/



Mes compétences :

Fidélisation

Marketing

Marketing relationnel

Relationnel

Enseignement