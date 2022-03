Jean-Marie FLAMME

Je suis détaché auprès des entreprises du Nord depuis plus de 30 ans, pour des missions très variées.



Ma grande adaptabilité tant aux postes, qu'aux organisations et méthodes de travail, et mes compétences aux outils bureautiques, me permettent d'être rapidement efficace.



J'ai eu l'occasion de travailler en gestion de projets, en automatisation et administration de systèmes et de tenir des postes divers tel que responsable bureautique, logisticien informatique, responsable informatique et télécoms, etc.. au seins de petites, moyennes et grosses structures.



Je peux intervenir tant sur des missions orientées «Organisation» que «Projets».



Je dispose de fortes compétences en matière dOrganisation, Conseil, Transfert de compétences, Rédaction de modes opératoires et de procédures.

J'ai une connaissance de la norme ISO 9000 et je suis certifié ITIL foundation et practitioner IPRC (Release, Change & Configuration).



J'adore comprendre le cœur de métier de mes clients afin de mieux répondre à leurs besoins.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Power BI

Technique (Infrastructure)

Conseil

ITIL

Organisation

Bureautique

Adaptabilité

SAS Enterprise Guide

Management