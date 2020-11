Jean-Maurice VERGNAUD

Je vous guide et vous accompagne, entrepreneurs, dirigeants et managers à prendre soin de vous-mêmes, de vos collaborateurs et de vos partenaires dans la traversée de la crise Covid19 et, dans le même temps, à préparer la suite : gestion de l'humain, absorption et accélération des transformations, vision et sens de l'après.

A distance et physiquement, je vous assure un accompagnement personnalisé, pouvant combiner plusieurs modalités, selon vos enjeux, contraintes, besoins et demandes :

* coaching individuel

* échange et perfectionnement en groupe de pairs

* apport et support à la conception de process de vos réunions et séminaires d'équipes

* facilitation de vos réunions et séminaires d'équipes

* conseil et apports pour une démarche d'auto-formation et d'auto-coaching



Première étape pour vous ? Un entretien non facturé, sans engagement.

Tour d'horizon et prise de hauteur : impacts de la crise, enjeux des transitions à l'oeuvre, besoins ressentis, options d'actions

Svp utilisez la messagerie ou bien directement mes coordonnées dans "contact info"



I guide and accompany you, entrepreneurs, executives and managers to take care of yourselves, your employees and your partners through the Covid19 crisis and, at the same time, to prepare for what comes after: human management, absorption and acceleration of transformations, vision and sense of the after.

Remotely and physically, I ensure you a personalized accompaniment, being able to combine several modalities, according to your stakes, constraints, needs and requests:

* individual coaching

* peer group exchange and development

* contribution and support to the process design of your team meetings and seminars

* facilitation of your team meetings and seminars

* advice and input for a self-training and self-coaching process



First step for you? A non-billed, no-obligation interview.

Overview and taking stock of the situation: impacts of the crisis, the challenges of transitions at work, perceived needs,