Jean-Michel BUISSON

Chargé de relation entreprises, formateur et animateur au sein de l'Association ACTEURS à Montpellier, je suis dans l'action avec des missions près des jeunes décrocheurs scolaire en partenariat avec la MLDS du Rectorat de Montpellier et la DRJSCS pour faire du Service Civique une solution parmi d'autre au décrochage.

Par ailleurs je suis animateur habilité pour les ateliers Pôle Emploi et impliqué dans le bénévolat dans des commissions pilotées par le Conseil Départemental de l’Hérault.

Expert en méthodologie ADVP, entretiens motivationnels et GEASE, j'aime évoluer dans ma pratique pour l'adapter à l'environnement.



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Formation

Management

Menuiserie

Vente