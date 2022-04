Jean-Michel CALLENS

Ancien consultant en ingénierie logistique,et expert sur les solutions Delmia V5, j'ai réalisé des audits chez des entreprises industrielles pour accompagner leurs organisations vers la performance industrielle.



Ils m'ont fait confiance : Airbus France, EADS Revima, Daher International, Bombardier Tranport, Dourdin, Areva T&D, Schneider Electric, Bilsing Automation, Snef, Médicréa Technologies.



Aujourd'hui, je collabore au sein du Support Business RMX d'Eqiom Bétons Groupe CRH : notre vocation est de piloter au quotidien nos systèmes opérationnels, et de participer à nos projets Business intégrant les nouvelles technologies IT.



Antoine de Saint-Exupéry :"Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n y a plus rien à ajouter, mais quand il n y a plus rien à retrancher"



Mes compétences :

SAP MM

SAP WM

DELMIA V5

Arena Simulation …