Jean Michel CHANITE

Enthousiaste et passionné par les jobs qui ont construit mon profil professionnel.

Curieux et rigoureux, investi et ouvert au dialogue tout au long de mon parcours, les différentes expériences et formations m’ont permis de m’adapter aux évolutions des métiers que j'ai pratiqué .

J’ai évolué dans différents milieux professionnels en passant par le terrain dans le domaine du bâtiment et de l’industrie de la plasturgie.

Mes traits de caractère principaux : sens du contact, franchise, responsable, tenace, j'aime la simplicité, je fuis la langue de bois (mes interlocuteurs le savent bien...).

Missions:

Achat matières plastiques, composants et emballages, gestion de panel fournisseurs, prospection marché et recherche de nouveaux fournisseurs

Connaissance des matières plastiques et des acteurs du secteur de la cosmétique de luxe.