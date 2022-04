Jean-Michel D'HONDT

Riche d'une forte expérience dans le développement commercial à l'internatonal et le management pluri-disciplinaire, j'ai acquis une forte conviction : l'entreprise gagnante est celle qui pourra mettre en adéquation ses ressources internes face aux attentes de ses clients pour les fidéliser et développer de nouveaux segments.

Rien ne se faisant seul, tout bon manager se doit d'impulser le dynamisme deses collaborateurs et je partage cette phrase magnifique de Gandhi : "si tu me commandespour me dominer, alors je te hais, mais si tu me commandes pour me grandir, alors, je te suis !"

Je recherche une entreprise industrielle, réactive, qui me confiera le développement de son activité en cohérence avec mes propos ci-dessus.

Il n'y a pas de situation de crise à qui sait regarder la situation sous plusieurs angles !



Mes compétences :

Finances publiques

Ressources humaines

Commerce international

Communication

Conduite du changement

Gestion de projet

Management

Collectivités Territoriales

Consolidations

Audit