Jean Michel DI MEGLIO

Depuis 1998 chez Manpower, chargé d'affaires puis Responsable des agences de Belleville sur saône, puis Neuville sur saône, Anse, l'Arbresle et Caluire. En charge désormais des 3 Bassins Vals de Saône, Nord Lyonnais et Arbreslois soit environ 2000 comptes tous secteurs d'activités confondus. Nos activités couvrent l'ensemble des prestations RH: Travail temporaire, placement CDI/CDD, formation, conseil, outplacement..En charge de la stratégie commerciale, RH, pilotage et management des équipes. Garant de la bonne application et respect de la politique générale de l'entreprise, sur l'ensemble des thèmes clés liés au métier : législation, commercial, sourcing, politique tarifaire et rentabilité des centres de profit, management et gestion des compétences...

Métier passionnant et complexe, nécessitant des compétences managériales, commerciales, gestion et recrutement en interne et externe (clients).

Force de proposition sur plusieurs sujets stratégiques de l'entreprise et pro-actif dans le déploiement de solutions "digitales", telles que la dématérialisation ou la gestion de la flexibilité via des outils multi fournisseurs RH. Finaliste au "Challenge Innovation 2017" MANPOWER France, avec un projet de nouveau Business Model pour l'entreprise à destination des étudiants et scolaires dès l'âge de 14 ans. Certifié par le parcours ACADEMIE DES MANAGERS Manpower en 2013 (via Université DAUPHINE), et ACADEMIE "EQUIPE D'EXCELLENCE" en 2016.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

RH

Consultant

Recrutement

Coaching

Coach

Formation