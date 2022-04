Jean Michel FAJOLLE

Homme de retail, j’ai démontré dans des sociétés structurées et exigeantes, une capacité à exercer ma fonction de Directeur Retail avec une expertise plus particulière dans l’environnement de la mode et de la décoration.

Orienté sur la qualité managériale, la fidélisation clientèle et l’obtention de résultats sur objectifs, je cherche à déployer aujourd’hui mon savoir faire et savoir être dans la direction de nouveaux projets.





Mes compétences :

Leadership

Management opérationnel

Accompagnement au changement

Stratégie commerciale

Merchandising

Organisation

Pragmatique