Jean Michel GIRARDON

Apporter aux acteurs de la protection sociale une vision à long terme grâce à une parfaite connaissance des enjeux de leur marché.



Anticiper et accompagner les mutations en cours, liées notamment au vieillissement de la population, dans les domaines de la santé et de la retraite.



Transformer les entreprises de ce secteur (institutions de prévoyance, mutuelles, sociétés d'assurance) dont le business model change (généralisation des contrats collectifs santé puis prévoyance, impact des contrats responsables, développement de l'épargne collective, dépendance, Solvabilité 2 / Solvency 2).



Fusionner les structures dans un contexte de dialogue social fort.



Fédérer les équipes autour d’une stratégie et de buts clairement définis associés à un management collaboratif.



Garantir la cohérence des buts poursuivis et des moyens alloués à leurs atteintes



Conduire de grands projets visant à faire évoluer les modes de management pour accompagner les mutations en cours et rendre l'organisation plus performante, à développer des partenariats alignés avec la stratégie, à accompagner les transformations informatiques majeures, à fusionner les structures.



Donner de l'importance au pilotage financier, au processus de vente et au respect de la Promesse Client.





Mes compétences :

Management

Partenariats

Stratégie d'entreprise

Assurances collectives

Grands projets

Stratégie de développement

Pilotage de la performance

Finance d'entreprise