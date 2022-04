Jean-Michel HÉNON

Très en lien avec les autres sur le plan humain, très attentif au management individuel, avec beaucoup d'assertivité, mes objectifs sont d'aider le chef d'entreprise à accroître le bien-être au travail à travers les deux domaines que sont la prévention des risques et le développement de la performance collective.

Pour la prévention des risques, j'ai demandé mon enregistrement auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes en tant qu'Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP).Cet enregistrement est valable 5 ans sur tout le territoire national.

Je propose d'accompagner le chef d'entreprise pour la mise en place du DUERP, du référent SST, du compté pénibilité, de l'affichage obligatoire et de la prévention des risques psycho-sociaux (RPS); Cet accompagnement se traduit par du conseil et de l'information permettant d'optimiser les outils par rapport aux besoins de l'entreprise, par de la prestation permettant une mise en œuvre rapide, optimisant le temps à consacrer par le chef d'entreprise, souvent peu disponible, et un accompagnement illimité pendant un an.

En e qui concerne l'accompagnement d'équipe, le but est, grâce à l'utilisation d'outils puissants tels que le profil comportemental ou les forces motrices, d'amener les membres d'une équipe à mieux se connaître eux-mêmes, à mieux connaître le comportement des autres et à l'accepter, et à améliorer la performance collective par la mise en place d'une approche positive.

Pour que 1 + 1 = 3

Le but est d'améliorer la compétitivité de l'entreprise en misant sur le capital humain et le développement de l'intelligence collective.

"Parce que l'équipe qui gagne n'est pas celle qui a les plus belles individualités mais celles qui a le collectif le plus efficace".

Depuis mi mai 2016, je suis membre du BNI à travers le groupe BNI Synergix de Clermont-Ferrand et, depuis juin, je suis déclaré formateur auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes.

Mes compétences :

Sciences Forestières

Biologie végétale

Sciences Agronomiques

Physiologie végétale

Anatomie Végétale

Analyse Prospective

Enseignement

Accompagnement D'équipe

Prévention des risques professionnels

Formation

Management Individuel Et Collectif

Management opérationnel

Vulgarisation - Développement

Gestion financière

Gestion administrative

Communication

Ressources humaines