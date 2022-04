Jean-Michel HUDRY

Ancien Officier de l'armée de terre, j'ai suivi une formation en informatique générale à l'issue de ma première partie de carrière dans la troupe.

Aprés 2 années d'études à l'école supérieure de l'électronique de l'armée de terre, j'ai débuté dans le domaine comme chef de projet au sein de la maitrise d'ouvrage d'un projet national de modernisation de la fonction personnel. Cette expérience de 4 ans au sein des équipes du cabinet Andersen Consulting et du cabinet Bossard m'a permis de maitriser méthodologie, qualité des logiciels et organisation du travail au travers d'outils métiers. Ma carrière m'a ensuite conduit à des postes de plus grande responsabilité, plus organisationnels, pour lesquels le management des informaticiens et des hommes a été prépondérant.

Oeuvrant depuis 10 ans dans la sécurité des systémes d'information, cette spécialisation me permet aujourd'hui de mettre à profit mes acquis antérieurs dans une filière en pleine évolution au sein d'un grand Groupe Français. Mes connaissances des systémes et réseaux et la nature de mes fonctions passées concourent pleinement à mon épanouissement dans ce domaine et plus particulièrement dans celui des systémes opérationnels.



Mes compétences :

Sécurité informatique

Gestion de projet

Rigueur

Informatique