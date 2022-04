Jean-Michel JACQUELIN

Plus de 20 ans d'expérience managériale sur le secteur des centres d'appels. (production, qualité, formation)



-Services clients (commercial, assistance technique)

-Télévente (acquisition, up et cross selling)

-Prospection, Prise de rendez-vous

-Télémarketing



Comptes et campagnes : Canal+, SFR, Orange, Bouyges, France télécom, Groupe Danone, Monsanto, HP, Renault, Theraplix, SNCF, IDCC,, Colorado... (et bien d'autres...)



Mes compétences :

Elearning

Qualité

Audit

Formation professionnelle

Management

Relation client

Ingénierie de formation

Gestion de production

Qualité Monitoring

ISO 900X Standard

Audit management