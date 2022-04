Jean-Michel LEGRAND

Après avoir travaillé quelques années pour les Groupes LEGRAND et TIPIAK, je suis actuellement responsable des investissements process sur la branche Industrie des Viandes de la COOPERL.

Avec mon équipe de 3 personnes basée à lamballe (22), nous gérons les projets de process des sites de lamballe, montfort sur meu (35), saint eanne (79) et la Rochetoirin (38).

De l'idée jusqu'à la levée des réserves, je coordonne des travaux d'investissement, pour des renouvellements, de l'augmentation de capacitaire, de nouveaux produits ou de l'amélioration industrielle.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Lean

Qualité

Industrialisation

Gestion de production

Industrie

Amélioration continue

Recherche et Développement

Gestion de projet

Methodes

Production

Management