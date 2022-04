Jean-Michel MAGUIN

(aussi sur linked-in pour plus de détails et de recommandations, http://fr.linkedin.com/in/maguin )



Commandant de Bord sur Boeing 737-800NG:



Ingénieur de formation, je dispose d'une expérience de 5 ans dans le domaine des SI aux fonctions de consultant et chef de projet.



Passionné par l'aviation depuis l'enfance, j'ai continué ma formation de pilote en parallèle de mon activité professionnelle pour m'y consacré à temps plein en janvier 2012 et obtenir mon CPL IR ME à Oxford Aviation Academy.



Ma formation terminée et après une qualification d'instructeur FI(A), je suis en poste au sein de la compagnie Ryanair depuis 2012. Commandant de Bord sur Boeing 737 en juin 2017.



Janvier 18: Air France / Transavia, OPL



Juin 17: Ryanair, Commandant de Bord



Février 12: Ryanair, OPL B737-800NG



Nov.12 à Janv.13: AéroPyrénées - Qualification Instructeur FI(A)



Janv.12 à Aout 12: Oxford Aviation Academy - Frozen ATPL



Oct.11 à Nov.11: “Time Building” en Californie



Mar.10 à Mar.11: Amaury de la Grange (IAAG/EPAG) - ATPL(A) Théorique

(A distance en parallèle de mon emploi)



