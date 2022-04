Jean-Michel MALABRE

Fort d'une expérience de 15 ans en restauration collective, j'ai créé en 2002 la société JMM CONSEIL.



JMM CONSEIL est au service des clients et des acteurs indépendants de la restauration collective.



Ma démarche consiste à être l’interphase entre les décideurs d’entreprise ou de collectivité et les acteurs de la restauration collective (sociétés prestataires ou services de restauration autogérés).



Je donne par ailleurs des cours de Stratégie Marketing, Marketing des Services et Gestion des achats à l’ISEM (Université Montpellier I) auprès des Licences 3 et master 1 (gestion option Hôtellerie tourisme) et des licences professionnelles en getion d'unité de restauration.



REALIS à été crée au 1er janvier 2008 et propose des formations proffessionnelles pour aduldte aux acteurs des métiers de services et en particulier à la restauration collective et commerciale.Array



