Jean-Michel MARTIN

Vêtements conçus pour Hommes grands et forts





Nous vous proposons plusieurs styles: Détente-Causal, Class-habillé, Sport-Décontracté



Notre philosophie est de vous présenter un maximum de produits selon vos critères, besoins, envies et moyens notre devise étant d’offrir du choix et de la qualité à des prix raisonnables.



Nous étendons notre gamme sur toutes Marques de fournisseurs proposant des GRANDES TAILLES allant du L jusqu’au 8XL Dans notre site internet.



Notre équipe est en permanence en recherche de nouveaux produits, il y a ainsi des nouveautés en permanence.



Tous nos fournisseurs sont donc des spécialistes de la grande taille, nous les rencontrons lors des présentations de collection et nous leur demandons tous les renseignements nécessaires pour définir quelle morphologie ? Et quelle qualité ?



Des infos sur nos fournisseurs sont disponibles dans 'l’onglet "Fabricants" ou "Fournisseurs". Vous êtes sûrs de trouver des produits de bonne coupe qui tomberont correctement sur vous.



Une qualité mais aussi de la résistance pour tous les gestes de la vie quotidienne. Nous ne souhaitons pas importer des produits US car les morphologies étant différentes, les coupes ne sont pas adaptées : ils sont beaucoup plus grands, plus évasés et surtout les matières moins résistantes.





Notre équipe est motivée et s'efforce de connaitre toute la gamme de nos produits qu'elle propose en temps réel et nous pouvons vous conseiller par téléphone ou par mail.



Nous sommes ouverts pour toutes propositions de partenariat .



