Jean-Michel MARTIN

Mécanicien automobile de formation, j'ai eu la chance de pouvoir me reconvertir dans le milieu de l'industrie comme technicien de maintenance, dans l'aéronautique.

J'ai su m'adapter au changement ainsi qu'aux responsabilités, qui mon étai confié.

Toujours très motivé, dynamique et curieux, d'apprendre et de développer mon savoir-faire, je souhaite intégrait un poste qui saura m'apporter de nouvelle connaissance. L'électronique et l'informatique et une véritable passion pour moi.

Organisé et méthodique j'ai le gout des responsabilités ce qui me donne le sentiment d'être une pièce essentielle dans la vie d'une entreprise.



Mes compétences :

Relations clients

Achats

Relation fournisseurs

Maintenance

Gestion des stocks