Jean-Michel Mathieu a été auditeur pendant 27 ans au sein du cabinet Arthur Andersen puis Ernst & Young, dont 16 ans au titre d’Associé.

Expert comptable et Commissaire aux Comptes, il a été en charge des diligences d’audit informatique auprès de clients du CAC 40, notamment pour Vivendi -Canal+, Studio Canal, UMG, SFR, et le Groupe Veolia.

Jean Michel est Président d’honneur de l’Association Française d’Audit Informatique. Il a développé un grand nombre de services au sein des cabinets Andersen et Ernst&Young, dont le centre d’expertise européen pour l’audit des ERP (SAP, Oracle, JD Edwards, …), l’audit des systèmes d’information et leur sécurité. Il a été responsable de la gestion des risques pour les activités « Advisory »des cabinets précités.

Jean Michel a conduit de nombreuses missions de Conseil en stratégie technologique tels que business plans, alignement technologies / stratégies et Conseil en organisation et système d’information tels que schéma directeur, revues de gouvernance et d’organisation de la fonction informatique, plans de continuité d’activité…

Dans le secteur des medias, il a réalisé plusieurs missions concernant les systèmes d’information de Disney Studio, UGC, RTL.

Jean Michel Mathieu a rejoint Louvre Alliance début 2010 pour contribuer à son développement sur ses domaines de compétences et d’expertises.